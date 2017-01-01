Мотоциклы и Скутеры MINSK

Магазин эвомото.ру является эксклюзивным представителем торговой марки "Минск" и "Аист" в Приволжском Федеральном Округе.

Мотоциклы торговой марки MINSK (подробнее о бренде) отличаются интуитивно понятным и простым управлением, надежными силовыми агрегатами и повышенной проходимостью. За последнее качество, не лишним будет отметить, они особо ценятся мотолюбителями, которые предпочитают рассекать по офф-роуду. Нередко купить мотоцикл MINSK решают те, кто только вступает на стезю владельца двухколесного железного коня.

Среди множества модификаций мотоциклов MINSK актуальная вне времени классика, стрит, кросс и эндуро. В ассортименте представлены как «бестселлеры» с типовым дизайном, так и современные байки, имеющие яркий и стильный образ по последним трендам.

Среди прочих плюсов мотоциклов торговой марки MINSK: