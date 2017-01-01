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      Мотоциклы и Скутеры MINSK

      Мотоцикл MINSK GOOSE 400
      Мотоцикл MINSK GOOSE 400 (Код: )
      Удаленный склад
      280 500 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 27,3 л.с. / 7000 об/мин
      Класс: спорт-туризм
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      Мотоцикл MINSK С4 300
      Мотоцикл MINSK С4 300 (Код: )
      В наличии
      217 900 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 28,5 л.с. / 8500 об/мин
      Класс: стрит
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      Мотоцикл MINSK SCR 250
      Мотоцикл MINSK SCR 250 (Код: )
      В наличии
      197 600 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 17 л.с. / 7500 об/мин
      Класс: стрит
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      Мотоцикл MINSK С4 250
      Мотоцикл MINSK С4 250 (Код: )
      Удаленный склад
      196 300 RUB
      Тип двигателя: 4-тактный
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      Мотоцикл MINSK X 250
      Мотоцикл MINSK X 250 (Код: )
      В наличии
      141 800 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 16,3 л.с. / 8500 об/мин
      Класс: кроссовый
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      Скутер MINSK Vesna 125
      Скутер MINSK Vesna 125 (Код: )
      В наличии
      118 300 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 7,7 л.с. / 7000 об/мин
      Класс: скутер
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      Скутер MINSK Vesna 50
      Скутер MINSK Vesna 50 (Код: )
      Удаленный склад
      114 300 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 3,0 л.с. / 7500 об/мин
      Класс: скутер
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      Мотоцикл MINSK D4 125
      Мотоцикл MINSK D4 125 (Код: )
      В наличии
      107 500 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 10,2 л.с. / 8500 об/мин
      Класс: классический
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      Мопед MINSK D4 50
      Мопед MINSK D4 50 (Код: )
      Удаленный склад
      71 900 RUB
      Количество цилиндров: 1
      Тип двигателя: 4-тактный
      Мощность: 2,7 л.с. / 5300 об/мин
      Класс: мопед
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      Магазин эвомото.ру является эксклюзивным представителем торговой марки "Минск" и "Аист" в Приволжском Федеральном Округе.

      Мотоциклы торговой марки MINSK (подробнее о бренде) отличаются интуитивно понятным и простым управлением, надежными силовыми агрегатами и повышенной проходимостью. За последнее качество, не лишним будет отметить, они особо ценятся мотолюбителями, которые предпочитают рассекать по офф-роуду. Нередко купить мотоцикл MINSK решают те, кто только вступает на стезю владельца двухколесного железного коня.

      Среди множества модификаций мотоциклов MINSK актуальная вне времени классика, стрит, кросс и эндуро. В ассортименте представлены как «бестселлеры» с типовым дизайном, так и современные байки, имеющие яркий и стильный образ по последним трендам.

      Среди прочих плюсов мотоциклов торговой марки MINSK:

      • Легкий вес и мобильность.
      • Повышенная проходимость и маневренность.
      • Экономичный расход: в среднем на 100 км порядка 3-4 л.
      • Эстетически привлекательный дизайн.
      • Податливость тюнингу и апгрейду.
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